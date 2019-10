Carros estavam vindo de Ponta Porã (MS) com destino São Paulo, mas foram parados em Mirassol (SP).

publicado em 18/10/2019

Policiais apreendem 191 tabletes de pasta base de cocaína em dois carros em rodovia de Mirassol — Foto: Divulgação/Polícia Militar

As Polícias Rodoviária e Militar apreenderam 191 tabletes de pasta base de cocaína em dois carros na Rodovia Feliciano Sales Cunha, em Mirassol (SP), na manhã desta sexta-feira (18). Duas pessoas foram presas.Segundo informações da Polícia Rodoviária, os carros foram parados na rodovia no km 456 e foram encontradas grande quantidade em cocaína em caixas e nos compartimentos de cargas dos veículos.Um carro trafegava na frente para avisar o veículo que estava carregado com a droga se havia alguma fiscalização. Os carros estavam vindo de Ponta Porã (MS) e o destino era São Paulo. A ocorrência ainda está sendo apresentada na Polícia Federal de São José do Rio Preto (SP).