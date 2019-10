A equipe realizava patrulhamento em combate ao crime na cidade quando localizou o homem em atitude suspeita

publicado em 13/10/2019

Os policiais localizaram o indiciado na rua João Ginezi e ele foi conduzido até a Central de Flagrantes de Votuporanga (Foto: Divulgação/PM)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais militares da Força Tática prenderam na madrugada deste sábado um homem de 20 anos que estava sendo procurado pela Justiça de Votuporanga por conta de um mandado de prisão. A equipe realizava patrulhamento pela zona Sul da cidade quando localizaram o jovem.Segundo informações da PM, cientes do mandado expedido contra o indiciado pelo crime de tráfico de drogas e receptação, a equipe se deslocou até o bairro Cidade Nova de Votuporanga, uma vez que possuíam informações de que o jovem residia naquela região.Durante o patrulhamento, os policiais militares localizaram o indiciado na rua João Ginezi, onde realizaram a abordagem. Em razão da situação criminal, a equipe da Força Tática deu voz de prisão ao jovem, sendo encaminhado até a Central de Flagrantes do município.Na delegacia, a autoridade responsável tomou ciência do ocorrido e cumpriu o mandado de prisão do procurado, que permaneceu detido à disposição da Justiça.