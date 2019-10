Dos quatro pescadores que estavam na embarcação, um morreu em Mira Estrela (SP). Eles foram surpreendidos por uma tempestade.

Três pescadores foram resgatados com vida da embarcação que virou em Mira Estrela — Foto: Reprodução

Um vídeo mostra o momento em que os policiais resgataram três pescadores do Rio Grande, em Mira Estrela (SP), após o barco em que eles estavam virar por causa de uma tempestade. Na embarcação estavam quatro pessoas e um pescador acabou morrendo.Segundo a polícia, os pescadores ficaram mais de 12 horas agarrados ao barco. Na imagem é possível ver três homens agarrados no barco virado, todos eles usando colete salva-vidas. O corpo do aposentado Gilberto Castrequini, de 70 anos, foi encontrado no início da manhã pelas equipes da Polícia Ambiental.Os quatro pescadores chegaram ao Rio Grande na manhã de segunda-feira (21) e, à tarde, quando voltavam da pescaria, foram surpreendidos por uma tempestade. Pouco antes de encontrar o aposentado, os policiais já tinham resgatado os outros três homens.“Eles estavam com bastante frio, em choque, os policiais deram as próprias blusas para eles, demos água e bolachas que tínhamos na embarcação”, afirma o tenente da Polícia Ambiental Gabriel Melo.Um dos pescadores que estava no barco disse para a equipe da TV TEM que até o início da noite eles ainda estavam conversando com o Gilberto, que se agarrou em uma caixa térmica, mas depois perderam o contato.Dois dos três pescadores foram levados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Fernandópolis e receberam atendimento, sem risco. O terceiro pescador não precisou de atendimento em unidade hospitalar.