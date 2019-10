Outros três pescadores foram resgatados com vida e sem ferimentos

publicado em 22/10/2019

Gilberto Castrequini, de 70 anos, era morador no Jardim Araguaia, em Fernandópolis (Foto: Divulgação)

As autoridades confirmaram a identificação do pescador que morreu de teria morrido de hipotermia ao ficar à deriva com outros três amigos durante uma pescaria no Rio Grande, em Mira Estrela.Gilberto Castrequini, de 70 anos, era morador no Jardim Araguaia, em Fernandópolis, aposentado, trabalhava como pedreiro e carpinteiro.O barco onde os quatro estavam virou durante uma tempestade nesta segunda-feira (21) e permaneceram na água por mais de 12 horas usando coletes salva vidas.Gilberto foi o último a ser encontrado. Ele também estava de colete e teria se agarrado em uma caixa de isopor no momento que o barco virou.Os outros três foram socorridos por homens da Polícia Militar Ambiental e Corpo de Bombeiros.