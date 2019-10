Polícia

Paciente usa extintor para tentar agredir segurança em posto de saúde e é imobilizado com chave de braço

De acordo com a Secretaria de Saúde, rapaz estava com dor de dente e teria se irritado quando a acompanhante foi impedida de entrar no consultório na UPA do bairro Tangará, em Rio Preto (SP).

publicado em 08/10/2019

Homem tentou agredir segurança com extintor, mas foi imobilizado — Foto: Reprodução



A Polícia Militar foi acionada, mas, quando chegou ao local, o homem já tinha se acalmado e estava sendo atendido.



De acordo com a Secretaria de Saúde, o paciente queria atendimento médico por conta de uma dor de dente. Quando ele foi chamado para o consultório, o segurança avisou que a mulher que o acompanhava teria que aguardar na recepção. Irritado, ele começou a discutir com funcionários, pegou um extintor de incêndio e tentou agredir o segurança. O vídeo mostra o momento em que um rapaz que estava na unidade de atendimento derruba e imobiliza o agressor com uma chave de braço.



À polícia, o agressor disse que se irritou com a demora em receber atendimento médico. Ele foi levado para o plantão policial onde foi feito um boletim de ocorrência de dano qualificado e ameaça.



A Secretaria de Saúde informou que ninguém ficou ferido.

