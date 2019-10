Como alguns ossos foram encontrados quebrados, a polícia acredita vítima possa ter sido assassinada. Suspeita é que ossada pertença a mulher de aproximadamente 20 anos.

publicado em 31/10/2019

Ossada humana estava com partes fraturadas em Rio Preto — Foto: Arquivo Pessoal

Uma ossada humana foi encontrada em um terreno baldio, às margens da rodovia Washington Luís, em São José do Rio Preto (SP), na tarde desta quarta-feira (30).De acordo com a Polícia Militar, a suspeita é que a vítima seja uma mulher de aproximadamente de 20 anos.Como alguns ossos foram encontrados fraturados, a polícia acredita que a mulher possa ter sido vítima de homicídio.Ainda segundo a PM, peritos e policiais civis também compareceram ao terreno baldio. A ossada será levada para o Instituto Médico Legal (IML) do município, onde passará por exames para ser identificada.