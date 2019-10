Condutores terão de pagar multa no valor de R$ 2,9 mil, além de responderem a processo administrativo para a suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

publicado em 08/10/2019

Motoristas são multados em blitze da Lei Seca em Tanabi — Foto: Divulgação/Detran-SP

Oito motoristas foram multados por embriaguez ao volante ou recusa do teste do bafômetro durante Blitz da Lei Seca, em Tanabi (SP). Ao todo, 90 veículos foram fiscalizados entre a noite de sexta-feira (4) e a madrugada de sábado (5), na avenida Bechara Nassar.De acordo com o Detran-SP, os condutores autuados terão de pagar multa no valor de R$ 2,9 mil, além de responderem a processo administrativo para a suspensão do direito de dirigir por 12 meses.Quatro dos motoristas multados, além das penalidades, também responderão na Justiça por crime de trânsito porque apresentaram índice a partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido no teste do bafômetro.Ainda segundo o órgão, se condenados, os condutores poderão cumprir de seis meses a três anos de prisão, conforme prevê a Lei Seca.