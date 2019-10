A vítima estava saindo de um pesqueiro na vicinal Hebert Vinicius Mechi quando foi agredida indivíduo; suspeito está foragido

publicado em 14/10/2019

Maria Luiza Garcia, de 56 anos, foi morta a facadas pelo ex-companheiro, conhecido como Maritaca (Foto: Reprodução/Internet)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUma mulher, identificada como Maria Luiza Garcia, de 56 anos foi morta a facadas pelo ex-companheiro na vicinal Hebert Vinicius Mechi, que liga os municípios de Votuporanga a Álvares Florence, por volta das 21h50 deste domingo. O suspeito conhecido como Maritaca fugiu do local após cometer o crime.Segundo informações preliminares, a vítima estava saindo de um pesqueiro existente no local quando foi brutalmente agredida pelo criminoso no estacionamento do local. Após cometer o crime, o homem, que é morador de Parisi, fugiu do local rapidamente em uma caminhonete Strada prata.Ainda conforme as informações preliminares, a mulher teve um relacionamento com o suspeito, mas havia rompido e o homem estava tentando reatar o envolvimento. A vítima, inclusive, possuía uma medida protetiva contra o suspeito.Os funcionários do pesqueiro acionaram a Polícia Militar, que compareceu no local do homicídio. A perícia também esteve no local e constatou pelo menos sete facadas pelo corpo da vítima.O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga, foi acionado, constatou o óbito da mulher e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O delegado responsável pelo Plantão Policial na noite deste domingo, Rogério Montoro, foi até o local e afirmou que a Polícia de Votuporanga e região está à procura do suspeito.