publicado em 08/10/2019

Unidade do Samu esteve no local e socorreu a vítimas que sofreu alguns cortes (Foto: Jales | Da Redaçao)

Um motorista ficou ferido após sofrer um acidente na manhã desta terça-feira, dia 8, na rodovia Euclides da Cunha, enfrente ao Lar do Velhinhos, no perímetro urbano de Jales.Inicialmente o motorista, ainda não identificado, teria perdido o controle da direção e capotado o veiculo Toyota/Corolla, cor prata, com placas de Fernandópolis, que ficou com as quatro rodas para cima.Unidade do Samu esteve no local e socorreu a vítimas que sofreu alguns cortes no corpo decorrente dos estilhaços do para-brisa.