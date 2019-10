Na imagem é possível ver que homem seguia na pista contrária com uma caminhonete na rodovia Euclides da Cunha, em Fernandópolis (SP)

publicado em 07/10/2019

Karen Takeda, de 28 anos, morreu no local do acidente — Foto: Reprodução/Facebook

O motorista bêbado que dirigiu uma caminhonete na contramão e matou a enfermeira Karen Yoshizaki Takeda, de 28 anos, após acidente tinha fugido de uma abordagem policial momento antes da batida, segundo informou a Polícia Rodoviária Estadual. Karen não resistiu aos ferimentos e morreu no local da batida, na rodovia Euclides da Cunha.De acordo com a polícia, uma equipe foi informada de que um veículo trafegava pela contramão e, ao tentar fazer a abordagem, o homem acelerou e fugiu. A polícia afirma que ele dirigiu cerca de nove quilômetros na contramão.Um vídeo feito por uma pessoa que trafegava pela rodovia Euclides da Cunha mostra o motorista dirigindo na contramão.O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (3). Na imagem é possível ver que a caminhonete seguia na pista contrária, porém no mesmo sentido da pessoa que fez o vídeo.Após a batida, a rodovia precisou ser interditada para atendimento da ocorrência. Segundo a Polícia Rodoviária, o homem realizou o teste do bafômetro, que apontou 0,70 miligramas de álcool por litro de ar alveolar e confirmou a embriaguez.O homem foi preso em flagrante e, após passar por audiência de custódia, teve a prisão convertida em preventiva. O enterro do corpo da jovem foi realizado nesta sexta-feira (4), no cemitério de Estrela D'Oeste (SP).