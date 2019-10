Homem foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho da Santa Casa da cidade.

publicado em 25/10/2019

A polícia não soube informar as causas do acidente e a perícia foi acionada para investigar o que teria acontecido (Foto: Divulgação)

Um motociclista de 36 anos morreu após se envolver em um acidente com uma caminhonete na rodovia Feliciano Sales Cunha, na manhã desta sexta-feira (2), em Monte Aprazível (SP).A polícia não soube informar as causas do acidente e a perícia foi acionada para investigar o que teria acontecido. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho para a Santa Casa da cidade.