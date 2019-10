Motociclista em fuga policial não teria respeitado o sinal de Pare e colidido contra outa moto, que seguia pela rua Astrogildo Alves de Menezes

publicado em 30/10/2019

Brustter Braynne de 26 anos chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos (Foto: Reprodução/Facebook)

Da redaçãoApós um grave acidente entre duas motos na noite desta terça-feira em Cosmorama, Brustter Brayne foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Votuporanga, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta madrugada desta quarta-feira. A colisão também matou José Fernandes, de 50 anos.Segundo informações, José é membro da Igreja Assembleia de Deus de Cosmorama e estava retornando do local quando foi atingido violentamente pela motocicleta pilotada pelo rapaz. O acidente aconteceu na esquina da rua Astrogildo Alves de Menezes.Ainda segundo o relato, Brustter estaria pilotando em alta velocidade, uma vez que estaria fugindo dos policiais após não respeitar o sinal de ‘Pare’ e desobedecer a ordem de parada das autoridades durante uma blitze.Conforme as informações preliminares, com o impacto da colisão José Fernandes teria batido a cabeça fortemente contra o solo e não resistiu aos graves ferimentos morrendo no local do acidente.Brustter chegou a ser socorrido e encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Votuporanga. Segundo o hospital ao A Cidade, o rapaz “passou por atendimento, mas infelizmente não resistiu e veio à óbito às 4h20”.De acordo com informações preliminares, o jovem de 26 anos teria saído do sistema penitenciário há poucas semanas