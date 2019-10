Depois do afogamento, o menino foi socorrido e levado pelo Corpo de Bombeiros para o Pronto Socorro da cidade, mas pela gravidade do caso, foi transferido para Santa Casa.

publicado em 28/10/2019

Depois do afogamento, o menino foi socorrido e levado pelo Corpo de Bombeiros para o Pronto Socorro da cidade (Foto: Divulgação)

Um menino de 1 ano e 11 meses morreu neste domingo (27) após se afogar na piscina da casa onde mora em Penápolis (SP). O acidente aconteceu na sexta-feira (25) e a vítima estava internada.Depois do afogamento, o menino foi socorrido e levado pelo Corpo de Bombeiros para o Pronto Socorro da cidade, mas pela gravidade do caso, foi transferido para Santa Casa de Araçatuba (SP).Desde então, ele estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) neonatal na Santa Casa em estado grave. Ainda não se sabe o motivo do afogamento e o caso será investigado.