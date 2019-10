Vítima foi levada para o Centro de Saúde, onde recebeu atendimento médico e foi liberado em seguida.

publicado em 17/10/2019

Escola Municipal Professor Flávio Olívio de Camargo em Álvares Florence — Foto: Reprodução/Prefeitura de Álvares Florence

Um menino de 10 anos foi picado por um escorpião dentro da Escola Municipal Flávio Olivio Camargo, em Álvares Florence (SP), na manhã desta quinta-feira (17).De acordo com informações do Centro de Saúde, a vítima foi socorrida por uma ambulância e levada para o local após ser picada em um dos pés enquanto estava no pátio da unidade de ensino.O menino recebeu atendimento médico e foi liberado em seguida. O estado de saúde dele é estável.