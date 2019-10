Vítima foi atingida com duas facadas por jovem que estava brigando com a filha dela.

publicado em 04/10/2019

Sueli Poi morreu ao tentar defender filha de briga com jovem de 21 anos — Foto: Reprodução/Facebook

Uma mulher de 45 anos morreu esfaqueada nesta quinta-feira (3), em Zacarias (SP), após tentar defender a filha de uma briga na cidade.Segundo a Polícia Civil, Sueli Poi interveio na briga que a filha estava tendo com uma jovem de 21 anos. Durante a discussão, o pai da outra jovem também entrou na confusão para tentar separar.A vítima acabou atingida com duas facadas, foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Ela será enterrada nesta sexta-feira (4) no Cemitério Municipal de Zacarias.A jovem e o pai fugiram, mas foram encontrados horas depois pela polícia em uma fazenda em Planalto (SP).De acordo com a Polícia Civil, a jovem confessou que cometeu o crime. Ela e o pai foram presos e serão encaminhados para audiência de custódia, em Araçatuba (SP).Ainda segundo a Polícia Civil, a jovem deve responder por homicídio qualificado consumado. Já o pai, de 45 anos, por homicídio qualificado tentado.