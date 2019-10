Para a Justiça, o prédio não tem alvará de funcionamento e auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O prazo para retirar os 30 presos do local é de 24 horas. Delegacia afirma que fará a transferência.

publicado em 25/10/2019

Justiça manda interditar cadeia de Penápolis e remover presos para outras unidades (Foto: Divulgação)

A Justiça mandou interditar a cadeia de Penápolis (SP) e remover os presos para outras unidades prisionais. A decisão chegou à Delegacia Seccional nesta quinta-feira (24).A decisão foi tomada pela Justiça de Penápolis por causa das condições da unidade. Segundo a Justiça, falta segurança para os presos e também para quem trabalha no prédio.Para a Justiça, o prédio não tem alvará de funcionamento e auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O prazo para retirar os 30 presos do local é de 24 horas e a multa para o não cumprimento é de R$ 10 mil por dia.A Delegacia Seccional disse que tem um projeto para reformar o prédio e que vai tentar reverter essa decisão da Justiça, mas ainda nesta sexta-feira vai transferir os presos para a cadeia de Ilha Solteira (SP).A cadeia é a única a receber presos em flagrante e temporários na área da seccional de Araçatuba, que abrange 31 cidades. Ela funciona como cadeia de transição, ou seja, os presos ficam temporariamente até que surja uma vaga em um centro de detenção provisória, CDP.