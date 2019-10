O assassino matou a ex- companheira com vários golpes de facadas no dia 21 de junho deste ano

publicado em 30/10/2019

Após a fase de instrução o juiz deve mandar o rapaz pra júri popular (Foto: Divulgação)

Acusação

A Justiça de Votuporanga negou a liberdade provisória e marcou para o dia três de fevereiro de 2020 a audiência de instrução processual do homem de 32 anos que matou a ex-companheira no dia 21 de junho deste ano.De acordo com informações, o caso aconteceu no bairro Vicentina em Votuporanga. O assassino matou a ex- companheira com vários golpes de facadas.Na audiência serão interrogadas testemunhas comuns, tanto de defesa quanto de acusação, policiais civis, familiares da vítima e do réu, de Votuporanga e Mirassol e o próprio acusado.A Promotoria Pública de Votuporanga denunciou formalmente o réu por feminicídio. A vítima, Claudenice Ferreira Muniz, 43 anos, levou ao menos dez facadas. O crime foi na avenida Aureo Ferreira, no bairro Vicentina,Após a fase de instrução o juiz deve mandar o homem pra júri popular. De acordo com a denúncia, o acusado "encurralou" a vítima no banheiro, desferindo os golpes em regiões letais, como pescoço, tórax e cabeça.Segundo o processo, o assassino era usuário de crack e brigou com a vítima, que discordava do vício. Após o crime o criminoso fugiu pra Mirassol, onde foi preso. Ele aguarda o julgamento preso.