publicado em 18/10/2019

Jovem bateu a moto que pilotava em uma placa de posto de combustível — Foto: Jales Notícias

Um motociclista de 20 anos morreu na noite desta quinta-feira (17) em um acidente de moto na avenida Ayrton Senna, em Jales (SP).

De acordo com a Polícia Militar, Felipe Gomes Lameiro descia a avenida quando perdeu o controle do veículo e bateu em uma placa.

Com o impacto da batida, ele foi arremessado cerca de 8 metros a frente do local do batida. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o jovem foi levado até uma Unidade de Pronto Atendimento de Jales, mas não resistiu aos ferimentos.