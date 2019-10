Crime aconteceu no bairro Residencial Anna Angélica, em Rio Preto (SP).

publicado em 04/10/2019

Um jovem de 24 anos foi baleado na pizzaria que trabalha no Residencial Anna Angélica, em São José do Rio Preto (SP), na noite desta quinta-feira (3). Ladrões entraram no local para realizar um assalto.De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi avisada que uma pessoa teria sido baleada atrás do balcão da pizzaria. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital de Base de Rio Preto.A vítima levou três tiros sendo um na coxa, outro na cintura e outro na cabeça. De acordo com o Hospital de Base, a vítima está na UTI, entubada, em estado grave.A polícia foi informada por testemunhas que um carro de cor escura parou em frente da pizzaria e três homens desceram, entrando no estabelecimento comercial.Logo em seguida foram ouvidos disparos de tiros e os criminosos entraram no carro e fugiram. A perícia e investigadores da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) foram até a pizzaria, mas até agora ninguém foi preso.