publicado em 16/10/2019

Jovem de 20 anos é morto a tiros no bairro Matarazzo em Votuporanga (Foto: Arquivo Pessoal)

Da redação

Na madrugada desta quarta-feira (16), um crime de homicídio foi registrado em Votuporanga, no bairro Colinas.A Delegacia Especializada será a responsável por investigar o crime.De acordo com informações, a vítima conhecida como Wandinho Castro de 20 anos, era morador do bairro Matarazzo e estava em uma festa no bairro Colinas, quando dois indivíduos chegaram em uma moto, e com o capacete na cabeça chegou próximo da vítima e atirou diversas vezes.Segundo informações da perícia que esteve no local do crime, foram pelo menos quatro tiros que atingiram o corpo do rapaz. A Polícia Militar foi acionada no local para isolar a área e iniciar as buscas pelos dois suspeitos.A equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) esteve na casa que estava sendo realizada a festa, e iniciou o trabalho de apuração do crime. A Delegacia Especializada será a responsável por investigar o crime.