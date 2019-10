Criminoso foi preso dentro do sítio da vítima, em Pereira Barreto (SP). Policiais negociaram por cerca de 5 horas até invadir casa pelo telhado e prender o homem. Corpo da vítima, de 73 anos, foi encontrado por tratorista em matagal.

publicado em 23/10/2019

Valmir Rodrigues de Souza foi morto e teve o corpo arrastado por carro em Pereira Barreto — Foto: Arquivo Pessoal

Um idoso de 73 anos foi morto dentro de um sítio e teve o corpo amarrado a um carro e arrastado por 2 quilômetros na estrada de terra da Bela Floresta, em Pereira Barreto (SP).O crime aconteceu entre a noite de terça-feira (22) e a madrugada desta quarta-feira (23). Everaldo Lima de Oliveira, 48 anos, foi preso dentro da casa no sítio da vítima, onde começou a ação criminosa.Segundo a polícia, Valmir Rodrigues de Souza foi até a propriedade rural dele para tratar de animais quando o criminoso chegou e começou a discutir com ele.Ainda segundo a polícia, durante a discussão, Everaldo agrediu o idoso com uma barra de ferro e amarrou a vítima pelo pescoço em um carro e o arrastou por uma estrada de terra.Depois disso, o corpo de Valmir foi abandonado em uma área de mata. Um tratorista que passou pela via de terra, que liga o centro ao bairro rural de Bela Floresta, viu o corpo bastante machucado e chamou a polícia. A vítima apresentava múltiplos ferimentos por arma branca e barras de ferro.Cinco horas de negociaçãoAssim que a vítima foi identificada, os policiais foram até a casa do idoso e encontraram o criminoso se trancando dentro do sítio. O homem ameaçou atirar nos policiais civis e militares que foram ao local.Os policiais começaram a negociar para o agressor se entregar, mas sem sucesso. Depois de cerca de cinco horas de diálogo, o homem começou a ficar estressado e se mostrava agressivo, recusando conversar com a polícia.Com isso, uma equipe da Força Tática foi chamada e, encerrada as negociações, ela entrou na casa pelo telhado e encontrou o homem com uma foice na mão. Ele foi atingido por uma bala de borracha, foi desarmado e preso.Everaldo foi levado até a delegacia da cidade e encaminhado para o presídio em Ilha Solteira. O caso é investigado pela Polícia Civil.O corpo de Valmir foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) e deve ser liberado à família ainda pela manhã. Ainda não há informações sobre velório.