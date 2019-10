Segundo a família, parente tem passagem pela polícia e a suspeita é que ele voltou a usar drogas.

publicado em 16/10/2019

Crime aconteceu dentro da casa onde a idosa mora no bairro Solidariedade em Rio Preto — Foto: Reprodução/TV Tem

O homem de 47 anos que matou a mãe, de 72 anos, esfaqueada no bairro Solidariedade, em São José do Rio Preto (SP), mordeu um policial durante a abordagem e precisou ser contido à força por policiais.A Polícia Militar informou que Ivaldo Pereira dos Santos estava alterado e os policiais precisaram "do uso de força moderada" para conter o homem e algemá-lo na noite desta terça-feira (15).A idosa foi encontrada morta dentro da casa onde morava com perfurações de faca. A polícia informou que ela foi morta na cozinha, mas o homem ainda arrastou o corpo até a sala.Segundo parentes de Avani dos Santos Pereira, o filho dela tem passagem pela polícia e era usuário de drogas. A família acredita que ele voltou a consumir drogas, pois se mostrou descontrolado na hora da abordagem policial, atacando um PM com uma mordida.Segundo familiares e vizinhos que estavam no local, o homem apresentava comportamento estranho há pelo menos uma semana. Na casa onde a idosa foi encontrada, a polícia apreendeu duas facas usadas no crime.O homem foi levado para o Plantão Policial da cidade, mas foi transferido para a carceragem da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) por causa dao comportamento agressivo.O corpo de Avani está sendo velado na manhã desta quarta-feira (16) em um cemitério particular da cidade. O enterro está previsto para as 17h.