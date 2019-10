Agressor apresentava sinais de embriaguez e confessou que estava sob efeito de entorpecentes. Ele foi encaminhado para o plantão policial e autuado em flagrante por tentativa de homicídio.

publicado em 02/10/2019

Homem foi preso em flagrante pela polícia em Araçatuba — Foto: Divulgação/Polícia Militar

Um homem de 29 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (2) ao ser flagrado agredindo a mulher, na Rua Nair de Lourdes Secolo, no bairro São José, em Araçatuba (SP).A polícia disse que, quando uma equipe chegou ao local, se deparou com o homem tentando estrangular a esposa com as duas mãos no pescoço. De acordo com a vítima, de 26 anos, as agressões começaram após uma discussão por ciúmes.A vítima estava com dois cortes pelo corpo, um no braço e outro nas costas, causados por golpes de facão, além de lesões no rosto causadas por socos. Ela foi levada ao pronto-socorro e passa bem.O agressor apresentava sinais de embriaguez e confessou que estava sob efeito de entorpecentes. Ele foi encaminhado para o plantão policial e autuado em flagrante por tentativa de homicídio.