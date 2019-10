Investigações começaram em Uberaba (MG), mas dois mandados de busca e apreensão foram expedidos em Rio Preto.

publicado em 03/10/2019

PF apreende mais de 1,6 toneladas de produtos agrícolas em Rio Preto — Foto: Divulgação/Polícia Federal

Um homem de 29 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (3) por comercializar produtos agrícolas falsificados em São José do Rio Preto (SP).Segundo informações da Polícia Federal, as investigações começaram em Uberaba (MG), mas dois mandados de busca e apreensão foram expedidos em Rio Preto.Na manhã desta quinta-feira, os policias foram até um apartamento na região central da cidade e em uma chácara, que pertence ao homem que foi preso e ao pai dele. Nos dois locais foram encontrados mais de 1,6 tonelada de produtos agrícolas falsificados.Eles foram levados para delegacia e o filho foi preso em flagrante, enquanto o pai foi liberado por não fazer parte do crime diretamente.O homem foi preso por crimes ambientais e a pena é de até 4 anos. Os produtos apreendidos vão passar por perícia.