Polícia apreendeu os tijolos de maconha no carro e na casa do suspeito.

publicado em 17/10/2019

Homem suspeito de fazer ‘delivery’ de maconha é preso em Rio Preto — Foto: Divulgação/Polícia Civil

Um homem de 32 anos foi preso nesta quarta-feira (16) com 63 tijolos de maconha suspeito de fazer “delivery” da droga em São José do Rio Preto (SP).Segundo informações da Polícia Civil, a corporação recebeu uma denuncia anônima e ficou esperando o suspeito chegar na casa onde mora, no bairro Vitória Régia.Quando ele chegou e viu os policiais, tentou fugir, mas foi contido e com ele, na casa e no carro, foram encontrados 63 tijolos de maconha.O homem foi preso em flagrante. Ele já tinha passagem na polícia por tráfico de drogas.