publicado em 28/10/2019

A vítima contou aos policiais que o homem chegou na casa dela com três facas e um galão de gasolina (Foto: Reprodução)

Um homem de 29 anos foi preso neste domingo (27) após tentar colocar fogo na companheira, de 28 anos, em São José do Rio Preto (SP).Segundo informações do boletim de ocorrência, os vizinhos chamaram a polícia porque escutaram o casal brigando dentro da casa no bairro Jardim Zé Menino.Quando os policiais chegaram ao local, o homem estava fora da residência dizendo que ia matar a mulher por não aceitar o fim do relacionamento.A vítima contou aos policiais que o homem chegou na casa dela com três facas e um galão de gasolina, dizendo que iria matá-la. O homem chegou a jogar gasolina no corpo dela e a partir disso os dois começaram a se agredir.Todo material que o homem usaria no crime foi apreendido e o suspeito foi preso em flagrante e deve passar por audiência de custódia nesta segunda-feira (28).