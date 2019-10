Os policiais localizaram os menores em atitudes suspeitas no cruzamento das ruas Doutor Joaquim Franco Garcia e Paschoal Mega

publicado em 04/10/2019

Os policiais apreenderam em revista pessoal e em busca residencial diversas porções de crack e dinheiro Foto: Divulgação/PM

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br

Policiais militares da Força Tática apreenderam dois adolescentes, um de 15 e outro de 16 anos, pelo envolvimento com o tráfico de drogas no cruzamento das ruas Doutor Joaquim Franco Garcia e Paschoal Mega, em Votuporanga. Flagrante ocorreu durante o patrulhamento pela zona Sul.

Segundo informações da PM, os policiais receberam denúncias sobre a prática do crime por parte dos menores e se deslocaram até o cruzamento das vias. No local, os infratores demonstraram nervosismo e tentaram fugir ao ver a aproximação da viatura policial, no entanto, foram detidos.

Os adolescentes já são conhecidos nos meios policiais, inclusive, já permaneceram internados na Fundação Casa. Durante a abordagem, em revista pessoal foram localizadas diversas porções de crack prontas para a comercialização aos dependentes.

Também foram realizadas buscas pelas residências dos menores, sendo apreendida mais algumas porções do mesmo entorpecentes, além de dinheiro proveniente do tráfico e material usado no preparo e embalagem das drogas.