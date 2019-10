Quando a polícia chegou ao local, a menina foi retirada da cena do crime e levada por um conselheiro tutelar em Rio Preto (SP). Marido da vítima foi preso e deu versões contraditórias do que aconteceu.

publicado em 21/10/2019

Local onde a mulher foi morta em Rio Preto — Foto: Reprodução/TV TEM

A filha de 8 anos da mulher que foi morta com um tiro na cabeça disparado pelo marido presenciou toda a cena, segundo informações da Polícia Militar. O crime aconteceu na noite deste domingo (20), no bairro Anchieta, em São José do Rio Preto (SP).“A criança alegou que eles brigavam constantemente, inclusive, ela já tinha visto a arma várias vezes. E durante a noite, ela pediu para que a briga cessasse e houve o disparo na cabeça da mãe. Ela visualizou toda a cena”, afirma o sargento da PM Diego Noronha Dias.Quando a polícia chegou ao local, a menina foi retirada da cena do crime e levada por um conselheiro tutelar. A criança está com uma mãe social até a chegada da família, que não mora na cidade. O suspeito do crime não é o pai da criança.Saiara Maria de Jesus Nogueira tinha 31 anos e foi morta com um tiro na cabeça dentro de casa. O marido dela foi preso no local do crime e, na hora, acabou se contradizendo e apresentando várias versões do que aconteceu.“Ele entrou em contradições, dizia que tinha tomado a arma da mão dela, depois que ele pegou a arma. Pelas contradições achamos por bem algemado e prendê-lo”, afirma o sargento.Carlos Humberto de Freitas Nogueira, de 54 anos, foi preso e está à disposição da Justiça. Ele também morava no local e estava junto a Saiara há cinco anos. O casal era bastante conhecido no bairro e o suspeito também era dono de um bar que fica na frente da casa.O revólver do suspeito foi apreendido. Segundo a polícia, a arma estava como registro vencido desde 2015.