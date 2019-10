Karen Yoshizake Takeda de 28 anos trabalhava no Postinho de Saúde do bairro São João em Votuporanga

Karen Yoshizake Takeda morreu no local do acidente (Foto: Arquivo Pessoal)

No final da noite desta quinta-feira (03), foi registrada uma colisão frontal envolvendo dois veículos na Rodovia Euclides da Cunha, próximo ao trevo de Água Vermelha, em Fernandópolis.De acordo com informações, o acidente tirou a vida da enfermeira de 28 anos, Karen Yoshizake Takeda e deixou o motorista gravemente ferido. A jovem era moradora de Jales, e com a violência do impacto, veio a falecer no local do acidente.O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados para atender a ocorrência e socorrer as vítimas, e levar o motorista até o pronto socorro da Santa Casa de Fernandópolis.A Polícia Rodoviária Estadual, assim como servidores do DER estiveram no local para a interdição de uma das faixas da pista no sentido Fernandópolis a Estrela d´Oeste.Diante dos fatos, o motorista da caminhonete que atingiu a enfermeira, apresentava sinais alcoólicos, o que ainda não foi confirmado pelas autoridades.Segundo informações dos familiares, o velório acontecerá em Estrela D’Oeste ás 13h e o enterro entre 16h a 16h30 desta sexta-feira (04).