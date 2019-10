A equipe realizava patrulhamento em Votuporanga quando foram acionados para atender a ocorrência

publicado em 15/10/2019

Os criminosos foram encaminhados até o Segundo Distrito Policial de Votuporanga (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais militares prenderam na manhã desta terça-feira dois indivíduos, um de 19 anos e um adolescente de 17 anos, após o roubo de uma padaria no município de Valentim Gentil. A equipe realizava patrulhamento em Votuporanga quando foram acionados para atender a ocorrência.Segundo o boletim de ocorrência, os policias foram informados sobre as características dos criminosos e que estariam em uma motocicleta. Imediatamente, a equipe da Polícia Militar iniciou as buscas, onde conseguiram localizar a dupla já no perímetro urbano de Votuporanga, próximo ao 5º Distrito Industrial.Durante a abordagem, os bandidos foram submetidos a buscas pessoal, onde foram apreendidos dinheiro, uma arma de fogo e um aparelho celular. Conforme informações da PM, ambos já são conhecidos nos meios policiais.Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao homem e apreensão ao menor. Eles foram encaminhados para o Segundo Distrito Policial de Votuporanga, onde foram autuados pelo roubo e ficaram à disposição da Justiça.