Homem suspeito de furtar as armas ainda não foi identificado.

publicado em 05/10/2019

Delegacia de Itapura tem quatro armas e munições furtadas (Foto: Divulgação)

Um homem furtou quatro armas e munições da Delegacia de Polícia de Itapura (SP) na madrugada desta sexta-feira (4).Segundo informações da Polícia Militar, ele entrou no local, que fica na Avenida Marechal Artur Costa e Silva, e levou as armas, que pertencem à delegacia da cidade.O homem ainda não foi identificado, mas o local tem câmeras de segurança que vão auxiliar na investigação do caso.