A delegada Edna Rita de Oliveira Freitas conversou com o jornal A Cidade na tarde desta segunda-feira

publicado em 15/10/2019

Delegada Edna Rita de Oliveira Freitas falou com a reportagem do A Cidade (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUma mulher, identificada como Maria Luiza Garcia, de 56 anos foi morta com sete facadas pelo ex-companheiro, Arlindo Andrade de 69 anos, na vicinal Hebert Vinicius Mechi, que liga os municípios de Votuporanga a Álvares Florence, por volta das 21h50 deste domingo. O suspeito conhecido como Maritaca fugiu do local após cometer o crime.Segundo informações preliminares, a vítima estava saindo de um pesqueiro existente no local quando foi brutalmente agredida pelo criminoso no estacionamento do local. Após cometer o crime, o homem, que é morador de Parisi, fugi rapidamente em uma caminhonete Strada prata.Os funcionários do pesqueiro acionaram a Polícia Militar, que compareceu no local do homicídio. A perícia também esteve no local e constatou pelo menos sete facadas pelo corpo da vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga, foi acionado, constatou o óbito da mulher e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).Conforme as informações, a Polícia Militar iniciou patrulhamento e conseguiu localizar Maritaca em uma propriedade rural, próxima aos municípios de Parisi e Cardoso na madrugada desta segunda-feira. O homem teria confessado o crime e afirmou que está arrependido e matou Maria Luiza por paixão.A Polícia Militar ainda apreendeu o veículo utilizado na fuga e as armas que teriam sido utilizadas para cometer o crime. Arlindo Almeida foi encaminhado até a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde o delegado Rogério Montoro colheu o depoimento e ratificou a prisão do suspeito.Maria Luiza Garcia deixa dois filhos, Carlos e Priscila, além dos demais familiares. Seu sepultamento ocorre hoje, às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.O jornal A Cidade conversou com a delegada Edna Rita de Oliveira Freitas, responsável pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Votuporanga, que informou que a mulher teve um envolvimento amoroso com o autor, no entanto, havia rompido e ele não estava aceitando o término.Uma medida protetiva contra o suspeito foi solicitada pela vítima, inclusive, já estava valendo no dia do crime. “Ela tinha rompido o relacionamento com ele e ele não estava aceitando. Tinha feito algumas ameaças e, inclusive, quando ela havia pediu a medida protetiva, ela informou que nunca tinha sido agredida por ele e que ele não era uma pessoa violenta, mas que ela não queria mais contato. Então em virtude disso, ela solicitou a medida”, explicou.Após ser relatado o caso, o inquérito foi encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher para dar continuidade as investigações. A delegada Edna de Freitas disse ao A Cidade que o suspeito foi autuado em flagrante pelo delegado plantonista e que já relatou o inquérito.“Eu relatei o inquérito protestando pela remessa oportuna dos laudos, exame necroscópico da vítima, levantamento do local do delito e exame das armas. Porque além da faca utilizada na agressão, foi apreendido um revólver que ele teria utilizado para fazer ameaças a vítima anteriormente”, contou.Edna ainda informou que no flagrante já foram ouvidas as testemunhas, que já foi concluído e remetido no Fórum para o aguardo dos laudos. “Mas acredito que já tenha subsídios suficiente para o promotor oferecer a denúncia. Nós temos em tramite na delegacia o inquérito a respeito da ameaça que ele tinha feito e que ainda falta ouvir algumas testemunhas”, finalizou.