O homem foi encaminhado para uma cadeia da região para iniciar o cumprimento da pena

publicado em 10/10/2019

O homem de 49 anos foi avistado, ele foi imediatamente abordado e conduzido á sede da DISE (Foto: Reprodução)

Da redação

Na manhã desta quinta-feira (10), Policiais Civis de São José do Rio Preto e a DISE de Votuporanga, descobriram que um homem condenado por tráfico estava escondido no bairro Santa Felícia em Votuporanga.De acordo com informações, os policiais da DISE realizaram um patrulhamento no bairro e localizaram o endereço que o rapaz poderia estar escondido.Diante dos fatos, quando o homem de 49 anos foi avistado, ele foi imediatamente abordado e conduzido á sede da DISE para elaboração dos procedimentos e documentos de Políca Judiciária.Por fim, o homem foi encaminhado para uma cadeia da região para iniciar o cumprimento da pena de seis anos e três meses em regime fechado.O caso está sendo investigado.