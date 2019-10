Uma denúncia foi feita informando que as crianças estavam sozinhas na residência

publicado em 24/10/2019

Eles foram presos em flagrante por abandono de incapaz e o delegado arbitrou fiança, mas a quantia não foi paga (Foto: Reprodução)

Um casal foi preso depois de deixar cinco crianças sozinhas, em casa, para ir a um culto religioso. O caso aconteceu na Vila Angélica, em Birigui (SP), nesta quarta-feira (23)Segundo informações da polícia, uma denúncia foi feita informando que as crianças estavam sozinhas na residência.Os PMs foram até a casa, mas o portão estava trancado. Porém, eles perceberam a movimentação dentro da casa e acionaram o Conselho Tutelar.Os conselheiros foram até o local e encontraram as crianças, sem nenhum adulto na casa. A mais nova tinha apenas dois anos e a mais velha, nove.As crianças foram levadas e acolhidas na Casa Abrigo. Já os pais, que estavam no culto com uma sexta criança de apenas um mês de vida, foram detidos e levados ao plantão policial.Eles foram presos em flagrante por abandono de incapaz e o delegado arbitrou fiança, mas a quantia não foi paga. Por isso, os dois foram recolhidos até a audiência de custódia.