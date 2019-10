Segundo a polícia, o motorista teve ferimentos leves.

publicado em 21/10/2019

Carro caiu do barranco na rodovia BR-153 em Rio Preto — Foto: Arquivo Pessoal

Um motorista levou um susto em São José do Rio Preto (SP) depois de cair com o carro que dirigia em um barranco na rodovia BR-153. Segundo a polícia, o motorista teve ferimentos leves.O acidente aconteceu no trecho da rodovia que fica na altura do bairro Cidade Jardim. De acordo com a polícia, o motorista andava pela marginal da pista, quando perdeu o controle da direção e desceu o barranco.O carro ficou no acostamento da rodovia, que não precisou ser interditada.