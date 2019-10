Materiais são usados pelo exército. Segundo os bombeiros, não tem risco de explosão.

publicado em 16/10/2019

Segundo o Corpo de Bombeiros, carga que está tombada não tem risco de explosão — Foto: Arquivo Pessoal

Um caminhão que transportava armas, munições, pólvora e outros materiais usados pelo exército tombou na manhã desta quarta-feira (16), na Rodovia Marechal Rondon, em Castilho (SP).Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve risco de explosão. O motorista, que trabalha para uma empresa terceirizada contratada para fazer o transporte, não se feriu.Ele disse aos policiais que um pneu reserva se soltou do caminhão e ele acabou passando por cima e perdendo o controle.O veículo saiu de São Paulo e ia para Rondônia. Por causa do acidente a rodovia precisou ser totalmente interditada por nove quilômetros na hora do acidente.A partir do meio dia, a interdição já era parcial e vai do pedágio de Castilho até as proximidades do trevo de Ilha Solteira. A previsão é de que a interdição siga até o final da tarde.