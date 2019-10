Batida entre carreta e caminhão foi registrada na rodovia BR-153, em Bady Bassitt (SP).

publicado em 09/10/2019

Bois precisaram ser retirados do veículo e alguns morreram — Foto: Reprodução/TV TEM

Um acidente envolvendo uma carreta e um caminhão carregado com cabeças de gado deixou animais mortos na rodovia BR-153, em Bady Bassitt (SP), nesta terça-feira (8).De acordo com a Polícia Rodoviária, os dois veículos seguiam no mesmo sentido, quando se envolveram em uma colisão.Devido ao tombamento, diversos animais que estavam no caminhão morreram e outros sofreram ferimentos ao ficarem presos às ferragens.Ainda segundo a polícia, estudantes de veterinária de uma faculdade de Rio Preto também ajudaram no trabalho de resgate dos animais. Uma das pistas segue interditada.