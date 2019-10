Dezesseis alunos precisaram ser socorridos para Unidades de Pronto Atendimento da cidade.

publicado em 10/10/2019

Alunos ficam feridos após ônibus perder o freio e bater em árvore em avenida de Rio Preto — Foto: André Modesto/TV TEM

Alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Apae, ficaram feridos após o motorista do ônibus que elas estavam perder o controle e bater o veículo em uma árvore na manhã desta quinta-feira (10) na Avenida Ernani Pires Domingues, em São José do Rio Preto (SP).Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o ônibus seguia pela avenida quando o freio do veículo parou de funcionar e o motorista jogou o carro em direção a uma árvore.Estavam no ônibus 26 alunos, 16 ficaram feridos. Segundo a Secretaria de Saúde, os alunos foram levados para as UPA's Norte e Jaguaré e o estado de saúde de todos é estável. A avenida foi interditada após o acidente, mas já foi liberada. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.