publicado em 15/10/2019

João Vitor Teodoro morreu após cair de moto em vicinal de Rio Preto — Foto: Reprodução/Facebook

Um ajudante geral de 38 anos morreu nesta segunda-feira (14) após bater a moto que pilotava em um carro na Estrada Vicinal Alcides Augusto Ávila, em Talhado, distrito de São José do Rio Preto (SP).Segundo informações do boletim de ocorrência, João Vitor Teodoro bateu a moto que estava dirigindo em um carro, após a batida ele perdeu o controle e caiu.João Vitor foi socorrido e levado para o Hospital de Base da cidade em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O motorista do carro não teve ferimentos.