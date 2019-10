Carro foi prensado entre veículos de carga. Segundo concessionária que administra a via, uma pessoa ficou gravemente ferida e trânsito ficou interditado por cerca de três horas.

publicado em 24/10/2019

Carro de passeio ficou prensado entre carreta e caminhão após colisão na BR-153 — Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Duas pessoas morreram na manhã desta quarta-feira (23), em um acidente envolvendo um caminhão, uma carreta e um carro no Km 142 da BR-153, entre Frutal e Prata. O trecho chegou a ficar interditado nas duas pistas, mas já foi liberado.Segundo a Triunfo Concebra, concessionária que administra a via, as duas vítimas fatais estavam no veículo de passeio, que ficou prensado entre os veículos de carga.O motorista do caminhão carregado de maçã ficou ferido e, segundo o Corpo de Bombeiros, precisou ser encaminhado pelo helicóptero Arcanjo-06 para Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). O quadro de saúde dele é estável.Já o motorista da carreta teve ferimentos leves.Ainda conforme a concessionária, o congestionamento em ambos os sentidos da rodovia atingiu cerca de 15 km. A Triunfo também afirmou que a perícia esteve no local, mas as circunstâncias do acidente ainda não foram informadas.