A apreensão ocorreu na Rodovia Euclides Da Cunha próximo a Votuporanga

publicado em 13/09/2019

Veículo foi apreendido e o casal liberado após prestarem esclarecimentos na DIG (Foto: Divulgação)

Policiais Militares Rodoviários realizaram um patrulhamento de rotina na tarde desta quinta-feira, pela Rodovia Euclides da Cunha, próximo a Votuporanga.

De acordo com informações, os policiais avistaram um veículo, de cor preta, com placas de São José do Rio Preto, estacionado no acostamento e realizaram a abordagem do veículo.

No carro estavam um homem e uma mulher, e uma quantia de veneno fungicida, em 11 caixas de papelão, contendo galões de 5 litros no banco traseiro e no porta malas.

Os policiais questionaram sobre a origem daquele material, e o casal não soube informar a procedência e não apresentaram a nota fiscal do conteúdo.