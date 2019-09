A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga, estava investigando o homem

Os policiais encontraram algumas porções de maconha, dinheiro, munições e um revólver calibre 38 (Foto: Divulgação/Dise)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brMais um traficante foi preso em Votuporanga. A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) prendeu nesta sexta-feira um homem de 20 anos, que já estava sendo investigado pela Especializada, por tráfico de drogas em sua residência no bairro Paineiras.O jovem era investigado pelo envolvimento na venda de maconha em sua residência, que está localizada na rua Dos Eucaliptos. Na manhã desta sexta-feira, os agentes da Dise realizaram uma abordagem no local e, em buscas pelo imóvel, localizaram algumas porções da droga embaladas e prontas para a comercialização.Ainda durante a revista pela casa, os policiais encontraram uma quantia em dinheiro, proveniente do tráfico dos entorpecentes. Além de apreenderem um revólver calibre 38 com a numeração danificado e munições calibre 32 intactas.Em razão da situação, a equipe da Dise deu voz de prisão em flagrante ao jovem, sendo encaminhado até a sede da delegacia em Votuporanga, onde ele foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito, uma vez que a numeração estava suprimida.Após ser concluído o trabalho da Polícia Judiciária, o traficante foi conduzido até uma cadeia pública da região, onde ficará à disposição da Justiça.