publicado em 28/09/2019

Os policiais militares da Força Tática apreenderam porções de maconha, dinheiro e material usado na embalagem (Foto: Divulgação/PM)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais militares da Força Tática apreenderam na madrugada deste sábado um adolescente de 17 anos por tráfico de drogas e documentação falsa, na zona Norte de Votuporanga. O flagrante ocorreu durante o patrulhamento da equipe em combate a roubos, furtos e demais criminalidades na cidade.Segundo informações da PM ao jornal A Cidade¸ os policiais localizaram o menor em atitudes suspeitas, que ao ver a aproximação da viatura apresentou bastante nervosismo e tentou fugir, mas foi contido e abordado.Durante a abordagem, foi realizado revista pessoal no adolescente e a Força Tática encontrou diversas porções de maconha e grande quantidade de dinheiro. Questionado, o jovem acabou confessando que estava no local para vender os entorpecentes. Ele ainda apresentou um RG falso, mas como já é conhecido nos meios policias, foi identificado.Por conta da situação, os policiais militares se deslocaram até a residência do menor infrator e promoveram buscas pelo local. Na casa, ainda foram encontradas mais algumas porções grandes da mesma droga, além de apetrechos usados no preparo e embalagem do entorpecente.Diante dos fatos, os policiais militares deram voz de apreensão ao adolescente, sendo encaminhado até a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde foi autuado por tráfico de drogas e uso de documento falso. Após ser elaborado o boletim de ocorrência, o menor foi liberado para sua responsável legal, ficando à disposição do Juizado da Infância e Juventude.