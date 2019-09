As equipes da Polícia Militar realizavam patrulhamento na zona Oeste de Votuporanga quando realizaram o flagrante

publicado em 14/09/2019

Os policiais da Rocam e Força Tática apreenderam diversos entorpecentes e dinheiro (Foto: Divulgação/PM)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brEquipes da Força Tática e da Rocam prenderam durante a madrugada deste sábado dois homens, um de 20 e outro de 29 anos, por tráfico de drogas em um lote no bairro Paineiras, próximo a um Complexo Esportivo, em Votuporanga. O flagrante ocorreu durante patrulhamento da equipe pela zona Oeste da cidade.Segundo informações da PM, as equipes receberam denúncias sobre a prática do crime dos indivíduos e do uso de um lote baldio para esconder vários entorpecentes, motivo pelo qual se deslocaram até o local dos fatos.Ao adentrarem na rua Dos Eucaliptos, os policiais localizaram três indivíduos, sendo que dois deles eram os traficantes da denúncia. Imediatamente, o trio foi abordado e submetidos em revista pessoal, onde foram localizados com os acusados certa quantia de entorpecentes e dinheiro.Já com o outro indivíduo de 27 anos, nada de ilícito foi encontrado. Questionado pelas equipes, o rapaz informou que era dependente químico e que estava no local a procura de drogas.Os policiais militares também realizaram buscas pelo local, onde apreenderam um frasco contendo diversos tipos de entorpecentes como cocaína, crack e maconha. Fato que evidenciou o tráfico de drogas por parte dos indiciados.Diante dos fatos, os policiais da Rocam e Força Tática deram voz de prisão aos indivíduos. Todos os envolvidos foram encaminhados a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde a autoridade ratificou a prisão dos traficantes, que permaneceram detidos à disposição da Justiça.Em relação ao dependente químico, a autoridade policial colheu o depoimento dele, que foi liberado em seguida.