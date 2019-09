Thiago teria batido a cabeça no pára-choque do caminhão, caindo sobre a pista

publicado em 30/09/2019

Um rapaz de apenas 21 anos, morreu na tarde deste domingo, dia 29, após colidir contra a traseira de um caminhão canavieiro na rodovia Euclides da Cunha, próximo ao trevo de Estrela d´Oeste. Thiago Argan, natural de Santa Albertina, região de Jales, era estudante e ultimamente morava no centro de Fernandópolis.Ele estava em uma Honda/Biz e voltava para Fernandópolis após passar o dia com os pais em Santa Albertina comemorando o aniversário. Populares disseram de Thiago teria batido a cabeça no pára-choque do caminhão, caindo sobre a pista.Unidades do Corpo de Bombeiros e do Samu estiveram no local e tentaram a reanimação, mas sem sucesso. O corpo foi levado ao IML de Fernandópolis e o sepultamento deve acontecer nesta segunda-feira.