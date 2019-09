Vizinho da vítima teve o número do WhatsApp clonado e os golpistas mandaram mensagem para ela se passando pelo dono do telefone, pedindo dinheiro para pagar uma dívida.

publicado em 25/09/2019

Programadora perde R$ 1,2 mil em golpe do WhatsApp em Rio Preto (Foto: Divulgação)

Uma programadora de 49 anos foi vítima de um golpe pelo WhatsApp nesta terça-feira (24) em São José do Rio Preto (SP) e perdeu R$ 1,2 mil.De acordo com o boletim de ocorrência, o vizinho dela teve o número do WhatsApp clonado e os golpistas mandaram mensagem para ela se passando pelo dono do telefone, pedindo dinheiro para pagar uma dívida.Pela amizade que tem com o vizinho, a programadora depositou o dinheiro na conta solicitada. Logo após fazer o depósito, os estelionatários pediram um novo depósito, agora de R$ 1 mil.Com o novo pedido, a vítima desconfiou que tinha caído em um golpe e ligou para a esposa do vizinho. A mulher disse para a programadora que o celular do marido tinha sido clonado e que os estelionatários estavam entrando em contato com os contatos do celular pedindo dinheiro.O caso será investigado no sétimo distrito policial de Rio Preto.