Mãe da vítima que trabalha em uma agência bancária foi quem avisou a professora sobre as transações em valores altos.

publicado em 27/09/2019

O valor total foi retirado da conta em três transações diferentes no valor de R$ 9 mil (Foto: Reprodução)

Uma professora de 33 anos, que é moradora de São José do Rio Preto (SP), teve quase R$ 27 mil furtados da conta bancária. O boletim de ocorrência foi registrado nesta quinta-feira (26), mas as transações não autorizadas pela vítima aconteceram nos dias 24 e 25 de setembro.Segundo o boletim de ocorrência, quem percebeu a falta do dinheiro foi a mãe da vítima, que trabalha em uma agência de Novo Horizonte (SP) e avisou a filha.O valor total foi retirado da conta em três transações diferentes no valor de R$ 9 mil. No boletim de ocorrência, a mulher alega que não fez e nem autorizou a retirada no dinheiro da conta. O caso deve ser investigado.