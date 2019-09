Santa Casa de Fernandópolis desconfiou da atitude do homem e acionou a Polícia Civil.

publicado em 30/09/2019

Material apreendido com o falso médico em Fernandópolis — Foto: Divulgação

A polícia prendeu nesta sexta-feira (27), na Santa Casa de Fernandópolis (SP), um homem de 44 anos que se passava por médico. Há 15 dias ele estava trabalhando como plantonista no hospital, mas a direção desconfiou e avisou a polícia.Segundo a polícia, ele é ex-estudante de enfermagem e teria usado documentos de um outro médico, substituindo apenas a foto para conseguir o emprego.Por esse crime de agora, ele vai responder pelos crimes de falsidade ideológica, estelionato e exercício ilegal da medicina.De acordo com a polícia, o homem já tem várias passagens pela polícia por outros crimes e era procurado porque tem um mandado de prisão em aberto em Campo Grande (MS) por estelionato.Em outubro de 2017, ele já tinha sido preso em Corumbá (MT), dentro de um ônibus na fronteira com a Bolívia. Com ele, foram encontrados diversos documentos falsos, inclusive um diploma do curso de medicina.