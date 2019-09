Os policiais de Sebastianópolis, Nhandeara, Macaubal e Votuporanga prenderam os indivíduos

publicado em 20/09/2019

Ladrões de Maucabal são presos pela Policia Militar (Foto: Divulgação Polícia Militar)

Da redação

A Polícia Civil prendeu cinco criminosos que roubaram uma casa na região central de Macaubal, na noite desta quinta-feira (19).De acordo com a Polícia Militar, a dona da casa e uma funcionária foram surpreendidas pelos ladrões, que invadiram a residência armados e anunciaram o assalto.Durante o roubo, a moradora entrou em luta corporal com os suspeitos e gritou por socorro. Vizinhos escutaram, compareceram ao local, mas acabaram sendo feitos de reféns.Em seguida, os criminosos fugiram com joias, um carro da moradora e duas televisões.Ainda de acordo com a PM, durante a fuga, os homens foram cercados por viaturas da polícia e pelo helicóptero Águia da PM na rodovia Feliciano Sales Cunha. Os Policiais Militares de Sebastianópolis, Nhandeara e Votuporanga conseguiram prender os indivíduos perto da cidade Ida Iolanda (SP).Outras duas pessoas que tentavam ajudar os ladrões no assalto foram autuadas por associação na Central de Flagrante de Votuporanga. Os ladrões estão à disposição da Justiça.