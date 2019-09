O jovem, de 19 anos, possuía um mandado de prisão preventiva expedido pelo Fórum de Votuporanga

publicado em 23/09/2019

O jovem foi levado até a Central de Flagrantes pela equipe da Rocam de Votuporanga (Foto: Divulgação/Força Tática)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUm jovem de 19 anos foi preso durante a noite deste sábado pela equipe da Rocam de Votuporanga em virtude de um mandado de prisão preventiva expedido contra ele. A Polícia Militar realizava patrulhamento contra crimes quando localizou o indiciado no Parque da Cultura.Segundo informações da PM, ao perceber a aproximação da viatura policial, o homem tentou esconder o rosto para não ser identificado, porém, em razão da atitude suspeita, foi abordado logo em seguida pelos policiais militares.O acusado já é conhecido no meios policiais pela prática de furtos, tráfico e associação ao tráfico de drogas. Durante a abordagem, a equipe da Rocam não localizou nada de ilícito na revista pessoal, mas ao realizar pesquisa via COPOM, os policiais foram informados de que havia um mandado de prisão preventiva expedido pelo Fórum de Votuporanga contra o rapaz.Por conta da situação, os policiais deram voz de prisão ao indiciado, sendo conduzido até a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde a autoridade tomou ciência do ocorrido e elaborou um boletim de ocorrência de Captura de Procurado. Ele permaneceu detido à disposição da Justiça.